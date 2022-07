Juves Großangriff auf Europa | Ten Hag fordert „echte Feuerkraft“

Juves Bonucci giert nach Tafelsilber

Die Ambitionen von Juventus Turin sind durch die Top-Transfers von Ángel Di María, Paul Pogba und Bremer Gleison eindeutig festzumachen: Die Alte Dame will wieder ganz oben angreifen – sowohl in der Serie A als auch in der Champions League. Das verrät auch Juve Altmeister Leonardo Bonucci im Interview mit der ‚Gazetta dello Sport‘. Die Bianconeri seien „bereit, alles zu gewinnen“, so die Aussagen des 35-Jährigen auf der heutigen Frontseite der Fachzeitung. Auch im Gespräch mit ‚Tuttosport‘ gibt der Europameister klar definierte Ziele vor: „Die Königsklasse in zwei Jahren, nachdem ich alles in Italien abgeräumt habe“. Juventus Turin muss man angesichts der geballten Transferoffensive nun auf der Rechnung haben.

Ten Hag heiß auf nächsten Ex-Spieler

Im roten Teil Manchesters befürchtet man derweil, in der Offensive nicht ausreichend gewappnet zu sein. Manchester Uniteds Trainer Erik Ten Hag befürchtet, man habe zu wenig „echte Feuerkraft“ im Angriff, wie man der heutigen Ausgabe des ‚Mirror‘ entnehmen kann. Auch der ‚Daily Express‘ ist sich bei seiner Schlagzeile sicher: United muss „erneut auf dem Transfermarkt zuschlagen“. Nach der Verpflichtung von Lisandro Martínez von Ajax Amsterdam gerät mit Antony ein weiterer Spieler von Ten Hags Ex-Klub ins Visier der Red Devils. Um den Flügelspieler auf die Insel zu locken, muss United saftige 80 Millionen Euro auf den Tisch legen. Anthonys Gefolge bat Ajax bereits, eine niedrigere Offerte von United anzunehmen. Zähe Verhandlungen könnten nun folgen, da der Kontrakt des Brasilianers erst 2025 ausläuft-. Für Ten Hag scheint jedoch Antonys Verpflichtung alternativlos, berichtet der ‚Daily Star‘.

AC Mailands „Plan A oder Z“

Auch der Angriff vom AC Mailand soll mit einer neuen Offensivwaffe bestückt werden – doch nicht um jeden Preis. Die Rossoneri rücken bei Verhandlungen über Charles De Ketelaere vom FC Brügge nicht von ihren Preisvorstellungen ab und bringen dadurch einen potenziellen Deal in Gefahr. Der belgische Klub verlangt 35 Millionen – Milan ist jedoch bereit, nur 30 Millionen plus zwei an Boni zu überweisen. Leeds United hingegen bietet 40 Millionen, ist allerdings nicht das präferierte Ziel des Angreifers. Die Headline „Plan A oder Plan Z“, ziert passend dazu das heutige Cover der ‚Gazetta dello Sport‘. Denn in Mailand befasst man sich auch weiterhin mit Hakim Ziyech. Den Flügelspieler des FC Chelsea will man samt Kaufoption leihen. Ein gewaltiges Problem stellt in diesem Fall das Gehalt von sechs Millionen Euro dar. Für das Mittelfeld kämen Piotr Zielinski von der SSC Neapel und Nicolò Zaniolo von der AS Rom in Frage. Doch auch diese Serie A-Stars sind nicht zum Schnäppchenpreis verfügbar.