Gala-Angebot für Vinícius

Galatasaray schaltet sich offenbar in den Poker um Carlos Vinícius ein. Einem Bericht von ‚Ajansspor‘ zufolge hat der türkische Meister eine Offerte für den 28-jährigen Brasilianer beim FC Fulham hinterlegt. Es soll sich um eine Leihe inklusive Kaufoption handeln.

An dem Mittelstürmer sind zahlreiche Klubs interessiert. Neben dem mexikanischen Tabellenzweiten CF Monterrey und zwei spanischen Vertreter soll auch der FC Augsburg die Fühler ausgestreckt haben. Bei den Cottagers kommt Vinícius, vor anderthalb Jahren für fünf Millionen Euro von Benfica Lissabon in die Premier League gewechselt, in der laufenden Saison nur als Ergänzungsspieler zum Einsatz.