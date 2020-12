Wolfsburg will mit Gerhardt verlängern

Bei Yannick Gerhardt deutet sich eine Vertragsverlängerung beim VfL Wolfsburg an. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sollen die Gespräche über die Ausweitung des im Sommer auslaufenden Vertrags „in Kürze“ beginnen. Die Niedersachsen wollen den Mittelfeldspieler, der 2016 für 13 Millionen Euro vom 1. FC Köln in die Autostadt wechselte, keinesfalls ablösefrei verlieren.

„Wir warten jetzt mal ab, beobachten die weitere Entwicklung“, wird VfL-Sportchef Jörg Schmadte zitiert. Sportlich spielt Gerhardt in der aktuellen Saison eher eine Nebenrolle. In lediglich zwei seiner zehn Pflichtspieleinsätze gehörte der 26-Jährige zur Startelf von Trainer Oliver Glasner. In den vergangen drei Bundesligapartien verzichtete Glasner sogar gänzlich auf die Dienste des Sechsers.