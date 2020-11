FC Bayern: Süle hat einen Traum-Klub

Niklas Süle liebäugelt mit der Premier League. Was am Mittwoch bereits in der Printausgabe der ‚Sport Bild‘ stand, unterstrich Reporter Christian Falk gestern noch mal in seiner ‚Bild‘-Show ‚Englische Woche‘.

Und noch mehr: Dem ‚Springer‘-Journalisten zufolge hat Süle dabei einen ganz bestimmten Klub im Auge: So liege Manchester United in der Gunst des Innenverteidigers „ganz weit vorne“.

Süle hat beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2022. Gespräche über eine Verlängerung sollen bald starten. Derzeit spricht wenig bis gar nichts für einen Abschied aus München, doch perspektivisch will der kantige 25-Jährige wohl auch die Erfahrung England machen.