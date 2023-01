Union holt WM-Fahrer Laïdouni

Das Mittelfeld von Union Berlin bekommt Zuwachs. Aïssa Laïdouni wechselt nach Angaben des Bundesligisten an die Alte Försterei. Der 26-jährige Tunesier kommt nach FT-Infos für 4,1 Millionen Euro plus Boni vom ungarischen Erstligisten Ferencváros Budapest. Mit welcher Vertragslänge Laïdouni ausgestattet wird, lässt Union wie gewohnt offen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Laïdouni ist der Wechsel zu Union ein wichtiger Schritt in seiner Karriere: „Als Profifußballer möchte man sich auf höchstem Niveau messen, am liebsten in einer der besten Fußball-Ligen der Welt. Deshalb freue ich mich sehr darauf, meine Qualitäten nun in der Bundesliga unter Beweis zu stellen. Nach allem, was ich bislang gehört und gesehen habe, ist Union ein familiärer, aber auch ein ehrgeiziger und ambitionierter Verein. Ich bin überzeugt davon, gut hierher zu passen und werde alles geben, um mit Union erfolgreich zu sein.“

Lese-Tipp

Union-Talent nach Italien?

„Aïssas Qualitäten sind uns bereits länger bekannt. Sein Box-to-Box-Spiel, seine Intensität und sein Spielverständnis werden uns helfen, weitere Qualitäten in unser Spiel zu bringen“, kommentiert Unions Oliver Ruhnert den Transfer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit der Verpflichtung von Laïdouni setzt sich Union gegen einige Konkurrenten durch. Espanyol Barcelona hatte nach FT-Infos ebenfalls ein Angebot für den tunesischen Nationalspieler eingereicht. Darüber hinaus spielte sich der Abräumer auch beim VfB Stuttgart sowie dem VfL Wolfsburg auf die Notizzettel. Bei Union soll Laïdouni das Mittelfeld mit seiner wuchtigen Spielweise aufwerten.