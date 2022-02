Hannover & Nürnberg buhlen um Filet

Mit Elias Filet (19) hat ein junger französischer Stürmer Begehrlichkeiten in der zweiten Bundesliga geweckt. Wie FT aus Frankreich erfuhr, werben Hannover 96 und der 1. FC Nürnberg um den Angreifer, der aktuell in der zweiten Mannschaft des FC Sochaux auf Torejagd geht.

Vor allem die Niedersachsen machen dabei Druck und arbeiten intensiv an einer Verpflichtung. Filet kommt in der laufenden Saison auf beachtliche zehn Tore, zudem steuerte der Youngster zwei Vorlagen bei. Ende der Woche will sein Management die bereits begonnenen Gespräche in Deutschland fortsetzen.