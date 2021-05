Atlético: Suárez kündigt Verbleib an

Atlético Madrid kann wohl auch in der kommenden Saison mit den Toren von Luis Suárez planen. Der 34-Jährige stellte am Rande der Meisterfeier mit den Colchoneros bei ‚Movistar‘ klar: „Ob ich im nächsten Jahr hier bin? Ja, ja. Sicher.“ Vertraglich ist Suárez noch eine weitere Saison an Atletí gebunden. Die Rojiblancos wollen das Arbeitspapier gerne verlängern.

Mit 21 Treffern in 32 Partien schoss der Uruguayer Atlético zum Titelgewinn in La Liga. Der FC Barcelona hatte zuvor keine Verwendung mehr für den Routinier gehabt. „Barcelona hat mich nicht mehr geschätzt. Atlético hat mir seine Türen geöffnet, um mir eine Chance zu geben. Ich werde diesem Verein immer dankbar sein, dass er mir vertraut hat“, so Suárez kurz nach dem Gewinn der Meisterschaft.