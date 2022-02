Sterling: Verlängerung oder Verkauf

Manchester City will sich im Frühjahr mit Raheem Sterling zusammensetzen. Wie die ‚Times‘ berichtet, soll dem englischen Nationalspieler in Richtung Saisonende ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorgelegt werden. Nimmt Sterling dieses nicht an, steht ein Verkauf im Sommer zur Debatte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Weil der Vertrag des 27-jährigen Offensivspielers 2023 endet, würde sich in diesem Jahr letztmalig die Chance bieten, eine adäquate Ablöse zu kassieren. Diese soll nach Wunsch der Skyblues mindestens bei 60 Millionen Euro liegen. Eine ähnliche Summe hatte City 2015 für Sterling ausgegeben.