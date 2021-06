Danjuma auf Wolfsburg-Radar

Arnaut Danjuma vom AFC Bournemouth hat offenbar das Interesse des VfL Wolfsburg auf sich gezogen. Nach dem verpassten Aufstieg droht den Cherries laut der ‚Daily Mail‘ der Abgang des Linksaußen. Neben den Wölfen sollen auch Leicester City und Olympique Lyon am 24-Jährigen interessiert sein.

Danjuma blickt auf eine herausragende Saison in der zweiten englischen Liga zurück. In 33 Einsätzen gelangen dem Flügelspieler satte 15 Tore und sieben Vorlagen. Sein Arbeitspapier an der englischen Südküste läuft noch bis 2024.