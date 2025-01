Ronaldo lockt United-Star in die Wüste

Casemiro könnte es im Wintertransferfenster von Manchester United in die saudische Profiliga ziehen. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, möchte Cristiano Ronaldo, der selbst vor einer Vertragsverlängerung beim Klub stehen soll, seinen ehemaligen Mitspieler zu Al Nassr lotsen. In Manchester steht der brasilianische Topverdiener auf dem Abstellgleis, ein Wüsten-Wechsel war bereits im Sommer ein Thema, kam allerdings nicht zustande. Al Nassr gilt als interessiert und hat durch den Verkauf von Seko Fofana (29) zu Stade Rennes wieder Platz für einen ausländischen Neuzugang geschaffen. Diese sind in der Saudi Pro League auf acht pro Team begrenzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Manchester ist sehr an einem Verkauf von Casemiro interessiert, der bei den Red Devils ein Gehalt von knapp 22 Millionen Euro pro Jahr erhält und noch bis 2026 an den Verein gebunden ist. Sollte der 32-Jährige den Verein verlassen, würde es United genügend finanziellen Spielraum verschaffen, um womöglich Nuno Mendes von Paris St. Germain zu verpflichten. Trainer Rúben Amorim möchte den 22-jährigen Linksverteidiger, den er einst bereits bei Sporting trainierte, als ersten Neuzugang des Winters verpflichten.