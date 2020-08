FC Bayern: Rummenigge über Messi-Transfer und Perisic

Karl-Heinz Rummenigge hat ausgeschlossen, dass sich der FC Bayern am Rennen um Superstar Lionel Messi beteiligt. In einem Interview mit der italienischen Zeitung ‚Tuttosport‘ sagt der Vorstandsboss: „Ob Bayern an ihn dachte? Nein. Wir können keinen Spieler dieser Größenordnung bezahlen.“

Rummenigge erläutert weiter: „So etwas ist nicht Teil unserer Politik und unserer Philosophie.“ Generell mache es den Bayern-Boss „traurig, zu hören, dass Messi Barcelona verlassen könnte“. Schließlich habe der 33-jährige Superstar mit den Katalanen „Geschichte geschrieben“. Nun könnte ein Wechsel zu Manchester City oder Inter Mailand anstehen.

Bayern will Perisic halten

Darüber hinaus äußert sich Rummenigge auch zur Personalie Ivan Perisic. Der kroatische Flügelspieler war in der vergangenen Saison von Inter ausgeliehen. Wie FT weiß, wollen die Bayern einen weiteren Anlauf nehmen, eine Einigung mit den Italienern zu finden.

Rummenigge bestätigt: „Es wird Zeit. Ich stehe in Kontakt mit meinem Freund Giuseppe Marotta (CEO bei Inter, Anm. d. Red.).“ In 35 Partien für die Bayern sammelte Perisic 18 Scorerpunkte, erwies sich somit als idealer Backup und war maßgeblich am Triple beteiligt. Problem: Das Paket aus Ablöse und Gehalt ist für einen 31-Jährigen sehr hoch.