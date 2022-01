Entscheidung steht an: Haalands Kurztripp zu Raiola

Die Entscheidung über die Zukunft von Erling Haaland (21) wird wohl bald in Stein gemeißelt sein. Einem Bericht der ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge ist der aktuell verletzte Topstürmer am gestrigen Freitag vom südfranzösischen Nizza aus zurück nach Dortmund geflogen. Grund für den Kurztrip war offenbar ein geschäftliches Treffen mit Berater Mino Raiola in dessen Wohnsitz Monaco.

Wenn sich Haaland schon extra auf die Reise zu seinem prominenten Vertreter macht, um den direkten Austausch zu suchen, dürfte es ein wichtiges Treffen gewesen sein. Die Vermutung liegt nahe, dass sich das Duo über den Plan für den Sommer abgestimmt hat. Gut möglich, dass Haaland mit der Gewissheit im Kopf ins Ruhrgebiet zurückgekehrt ist, wo er ab dem Sommer auf Torejagd gehen will.

Borussia Dortmund jedenfalls dürfte das Vorankommen auf der Haaland-Seite begrüßen, schließlich brauchen die Schwarz-Gelben so früh wie möglich Planungssicherheit. Ein Haaland-Transfer zieht schließlich die Suche nach und Verpflichtung eines Nachfolgers mit sich. Entsprechende Schritte könnte der BVB einleiten, sobald er über den Wunsch seines Superstars Bescheid weiß.