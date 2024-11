Barça-Neuzugänge: Flick hat zwei Wünsche

Auch wenn es in der Liga zuletzt zwei sieglose Spiele in Folge gab, grüßt der FC Barcelona weiter von der Tabellenspitze. Auch in der Champions League stehen die Katalanen mit neun von zwölf möglichen Punkten gut da.

Trainer Hansi Flick und Sportdirektor Deco sehen trotzdem weiteres Verbesserungspotenzial. Einem Bericht ‚Sport‘ zufolge ist sich das Duo einig, dass neue Außenverteidiger den Weg nach Barcelona finden sollen. Sowohl links als auch rechts hinten wolle man die Kaderbreite und den Konkurrenzkampf erweitern.

Die Optionen

Auf rechts ist Jules Koundé (26) gesetzt. Der Franzose würde dem Vernehmen nach aber auch gerne wieder häufiger in der Innenverteidigung spielen. Für rechts steht Héctor Fort (18) als einziger weiterer nomineller Rechtsverteidiger zur Verfügung.

Auf der gegenüberliegenden Seite greift Flick in der Regel auf Alejandro Balde (21) zurück, alternativ auf Gerard Martín (22). Interesse bekundet Barça an Linksverteidiger Alphonso Davies (24) vom FC Bayern.

Optionen für rechts sind Marc Pubill (21/UD Almería) und Devyne Rensch (21/Ajax Amsterdam). Gerne würde Flick schon im Winter-Transferfenster nachlegen, laut der ‚Sport‘ sind Zugänge aus finanziellen Gründen aber erst zur nächsten Saison wahrscheinlicher.