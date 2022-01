Bakambu will zurück nach Europa

Cédric Bakambu plant nach einer vierjährigen Anstellung bei Beijing Guoan seine Rückkehr nach Europa. Das gibt der 30-Jährige in einem Interview mit der FT-Partnerseite Foot Mercato bekannt. In China zählte der Stürmer zu den Leistungsträgern seines Vereins und steuerte in 87 Partien stolze 58 Treffer sowie 21 Vorlagen bei. „Ich will nicht lügen, am Anfang hatte ich geplant, maximal zwei bis drei Jahre zu bleiben. Letztendlich habe ich meinen Vertrag bis zum Ende durchgezogen“, verrät Bakambu und hebt die schönen Erfahrungen vor, die er in Asien gemacht habe.

Seit Ende 2021 ist Bakambu nun vereinslos und sucht in Ruhe nach einer passenden Herausforderung. Dabei bestätigt der Kongolese, dass er bereits zu einigen Vereinen in Kontakt steht. Auch die Gerüchte, dass der FC Barcelona an ihm interessiert sei, kommentiert der Rechtsfuß: „Natürlich ist es schmeichelhaft, mit Barça in Verbindung gebracht zu werden. Es ist kein Selbstzweck, aber ich nehme es als Motivation, es spornt mich zu Höchstleistungen an. Es zeigt, dass sich meine Arbeit in China ausgezahlt hat.“