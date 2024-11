Werder muss auf Duo verzichten

Jens Stage und Felix Agu werden Werder Bremen im Bundesliga-Topspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (18:30 Uhr) nicht zur Verfügung stehen. Das bestätigte Trainer Ole Werner auf der heutigen Pressekonferenz. Mittelfeldspieler Stage fällt wegen Nackenproblemen aus, Außenverteidiger Agu schlägt sich seit dem 2:1-Sieg gegen Holstein Kiel mit einer Knieprellung herum.

Beide Akteure gehören bei den Hanseaten zum absoluten Stammpersonal. Agu stand in jedem Liga-Spiel von Beginn an auf dem Feld, Stage ist mit vier Treffern in acht Saisonspielen Toptorjäger und verlängerte Anfang der Woche sogar seinen Vertrag beim Bundesligisten. Über den Dänen sagt Werner: „Wir sind froh, dass er verlängert hat. Er hat sich auf und neben dem Platz total weiterentwickelt und ist sportlich und menschlich ein absoluter Führungsspieler. Deshalb ist es bitter, dass er uns fehlt.“