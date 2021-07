Hoffenheim droht der Geiger-GAU

Verlässt Dennis Geiger die TSG Hoffenheim in einem Jahr ablösefrei? Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge müssen die Kraichgauer dieses Szenario in der Tat befürchten. In den zähen Verhandlungen mit dem Mittelfeldspieler um einen neuen Vertrag ist bislang keine Lösung in Sicht, dabei läuft das aktuelle Arbeitspapier im Juni kommenden Jahres aus.

Für eine angemessene Ablöse, ohne die die TSG ihre Eigengewächse partout nicht ziehen lassen will, müsste Geiger noch in diesem Sommer verkauft werden – was der 23-Jährige allerdings ablehnt. So steht Hoffenheim unter großem Druck. Eine Verlängerung muss her, sonst droht ein ablösefreier Wechsel zur Ligakonkurrenz. Mehrere Bundesligisten sollen die Entwicklung bei Geiger aufmerksam verfolgen.