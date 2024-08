Bundesliga-Interesse: Hertha lässt Reese nicht ziehen

Fabian Reese wird Hertha BSC in diesem Transferfenster voraussichtlich nicht verlassen. Laut Informationen von ‚Sky‘ wurde der Offensivspieler und Publikumsliebling von den Berlinern für unverkäuflich erklärt. Demzufolge gibt es auch keine Verhandlungen mit anderen Vereinen über den 26-Jährigen, der seinen Vertrag in Berlin erst im Februar bis 2028 verlängert hatte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Reese wurde in den vergangenen Wochen immer wieder mit einem Bundesligawechsel in Verbindung gebracht. Interessiert sind unter anderem Mainz 05, der SC Freiburg, Borussia Dortmund sowie der VfB Stuttgart. Bei der Hertha ist der Rechtsfuß jedoch einer der Schlüsselspieler und in dieser Saison fest eingeplant. Aktuell laboriert Reese noch an einer Sprunggelenksverletzung, Anfang Oktober soll der Flügelstürmer wieder einsatzfähig sein.