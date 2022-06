Real: Was passiert mit Jovic, Mayoral & Mariano?

Luka Jovic hätte gegen einen Abschied von Real Madrid in diesem Sommer nichts einzuwenden. Laut dem Radiosender ‚Cadena SER‘ steht für den 24-jährigen Serben die Aussicht auf viel Einsatzzeit an erster Stelle. Jovic will in Topform zur Weltmeisterschaft nach Katar reisen. Zuletzt sprachen die Königlichen mit dem FC Getafe über ein Leihgeschäft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Teamkollege Mariano Díaz hat ‚Cadena SER‘ zufolge dagegen keine Eile, den Verein zu verlassen. Der 28-jährige Angreifer ist noch ein weiteres Jahr an Real gebunden und will wohl nur bei einem passenden Angebot über einen Abschied nachdenken. Der 25-jährige Borja Mayoral kehrt nach seiner Leihe zum FC Getafe zum Trainingsauftakt Anfang Juli nach Madrid zurück. Über seine Zukunft soll erst dann entschieden werden.