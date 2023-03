Bundesliga-Anfragen für wechselwilligen Koch

An Robin Koch liegt es wahrlich nicht, dass Leeds United als 17. der Premier League in großen Abstiegsnöten steckt. Nur einen Zähler Vorsprung haben die Whites auf den Tabellenletzten AFC Bournemouth. Der deutsche Innenverteidiger zählt in seiner Truppe noch zu den Besten, geht als Leistungsträger (25 Saisonspiele) und Wortführer voran.

Auf Abstiegskampf scheint Koch verständlicherweise keine allzu große Lust mehr zu haben. Gerne würde er nach Informationen von ‚Sport1‘ im Sommer den nächsten Schritt machen. Kein Wunder, denn über sein Management dürfte der 26-Jährige mitbekommen haben, dass eine ganze Reihe an Klubs angefragt hat – aus der Premier League wie aus der Bundesliga.

Newcastle mischt mit

Namentlich nennt der TV-Sender nur Newcastle United als Interessenten. Für Koch mit Sicherheit eine interessante Adresse, schließlich belegt der Scheichklub aktuell Platz sechs in der Premier League und kann auf eine Teilnahme am Europacup hoffen. Natürlich bringen die Magpies auch das Kleingeld für einen üppigen Vertrag mit.

Es ist aber nicht gesagt, dass Koch dem großen Geld aus Saudi-Arabien folgt. Laut ‚Sport1‘ kann er sich auch eine Rückkehr nach Deutschland gut vorstellen. Dann wäre der Rechtsfuß auch noch etwas prominenter auf dem Radar von Bundestrainer Hansi Flick. Nachdem er die WM in Katar noch verpasst hat, wird sich Koch für die Heim-EM 2024 empfehlen wollen.