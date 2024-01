Rennes holt Matusiwa

Heute starten wir den Ticker mit einem fixen Deal von gestern Abend. Stade Rennes hat für Azor Matusiwa etwas tiefer in die Taschen gegriffen. Mehr als 15 Millionen Euro Ablöse fließen für den 25-jährigen Mittelfeldspieler an Ligakonkurrent Stade Reims. In Rennes hat Matusiwa einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.

