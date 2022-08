Oscar verlässt China

Nach fünfeinhalb Jahren kehrt Oscar dem chinesischen Erstligisten Shanghai Port den Rücken. Laut dem Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano steht der 30-jährige Brasilianer vor dem Transfer zu Flamengo. Eine Einigung zwischen den Vereinen stehe kurz bevor. Im Internet kursiert zudem bereits ein Bild, das den Spielmacher im Trikot des Klubs aus Rio de Janeiro zeigt.

Oscar ist noch bis 2024 an Shanghai gebunden. Im Januar 2017 war der 48-fache brasilianische Nationalspieler für 60 Millionen Euro vom FC Chelsea nach China gewechselt. Dort stand er in insgesamt 173 Pflichtspielen auf dem Platz, in denen er 51 Tore erzielen und 94 weitere vorbereiten konnte.

This pic ‘leaked’ is true: here’s Oscar wearing Flamengo shirt, now waiting for final details to be resolved with Shanghai SIPG. Green light expected soon for the deal to be completed. 🚨🔴⚫️ #Flamengo



…and despite the denials, Oscar is really close to join Flamengo. pic.twitter.com/B3ZG2XLzMc