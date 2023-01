Wolfsburg: Kovac spricht über Waldschmidt-Wechsel

Luca Waldschmidt bleibt ein heißer Wechselkandidat beim VfL Wolfsburg. „Es ist keine einfache Situation für Luca, er macht viele Tore in Vorbereitungsspielen, aber die Konkurrenz auf seinen Positionen ist immens hoch“, wird Trainer Nico Kovac vom ‚kicker‘ zitiert. Große Hoffnung auf regelmäßige Einsätze will er seinem Angreifer nicht machen: „Wir haben eine Breite an Qualität, das ist nicht einfach.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie Kovacs weitere Worte vermuten lassen, stehen die Wölfe einer Trennung in diesem Januar offen gegenüber: „Was das Transferfenster noch bringt wissen wir nicht, das werden wir sehen.“ Offensichtlich ist der Markt noch nicht so recht in Schwung gekommen. Waldschmidts Vertrag ist noch bis 2025 datiert. In einer für ihn persönlich enttäuschenden Spielzeit kommt der 26-Jährige bislang auf sieben überwiegend kurze Einsätze. Eine Torbeteiligung gelang ihm bis dato nicht.

Lese-Tipp

Schalke leiht Linksverteidiger Uronen