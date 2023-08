Rückkehr nach fünf Jahren: Köln verpflichtet Heintz

Dominique Heintz kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Wie der 1. FC Köln offiziell bekanntgibt, wechselt der 30-jährige Innenverteidiger von Union Berlin in die Domstadt. Bei den Geißböcken erhält der Linksfuß einen Vertrag bis Saisonende, eine Ablöse wird dem Vernehmen nach nicht fällig.

Kölns Geschäftsführer Christian Keller lässt sich zitieren: „Dominique hat im Laufe seiner bisherigen Karriere sein Bundesliga-Niveau zu Genüge unter Beweis gestellt. Während seiner Zeit in Bochum hat er zudem gezeigt, dass er neben dem Zentrum auch auf der Außenbahn spielen kann. Wir gewinnen mit Dominique insofern zusätzliche Kaderflexibilität und jede Menge Erfahrung hinzu.“

In der vergangenen Saison spielte Heintz auf Leihbasis beim VfL Bochum. Auch verletzungsbedingt kam der ehemalige Junioren-Nationalspieler lediglich auf 13 Pflichtspieleinsätze für den Ruhrpott-Klub. Nun will er seiner stockenden Karriere in bekannter Umgebung neuen Schwung verleihen.