Köln: Christensen fällt monatelang aus

https://fc.de/jacob-christensen-erleidet-kreuzbandriss

Jacob Christensen erleidet Kreuzbandriss | 1. FC Köln

Der 1. FC Köln muss mehrere Monate auf Jacob Christensen verzichten. Eine MRT-Untersuchung in der MediaParkKlinik hat ergeben, dass sich der Mittelfeldspieler im Testspiel gegen Udinese Calcio (3:2) am vergangenen Samstag einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen hat. Wenige Minuten nach seiner Einwechslung war Christensen in der 83. Minute verletzt liegengeblieben. Der Däne wurde unter großen Schmerzen vom Spielfeld getragen. Die Untersuchung in Köln am Montag brachte die bittere Diagnose. Der FC