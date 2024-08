Transfergerüchte: Klartext von Guimarães

Bruno Guimarães räumt die Wechselgerüchte um seine Person aus der Welt. „Ich bin sehr glücklich in Newcastle, ich habe nie gesagt, dass ich gehen möchte“, bekannte sich der 26-Jährige im Rahmen einer Pressekonferenz zu Newcastle United. Laut ‚The Northern Echo‘ besaß der Brasilianer eine Ausstiegsklausel von 100 Millionen Euro in seinem Vertrag, diese sei jedoch seit Ende Juni abgelaufen. Zuletzt wurde Guimarães lose mit dem FC Arsenal und Manchester City in Verbindung gebracht, wirklich konkret wurde es allerdings nie.

Bis 2028 ist der Brasilianer vertraglich an Newcastle gebunden. In seiner dritten Saison ist der defensive Mittelfeldspieler erstmals Teil des Mannschaftsrates der Magpies und soll noch mehr Verantwortung übernehmen. In der vergangenen Saison kam Guimarães auf 17 Scorerpunkte in 50 Pflichtspieleinsätzen.