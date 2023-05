Bayern holt Abwehr-Juwel Puljic – BVB geht leer aus

Der FC Bayern hat einen Transfer mit Perspektive getätigt. Wie die Münchner mitteilen, kommt Ljubo Puljic von NK Osijek nach München. Der 16-jährige Innenverteidiger kostet dem Vernehmen nach zwischen einer und knapp unter drei Millionen Euro Ablöse. Er erhält nach Vereinsgaben einen langfristigen Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Halil Altintop, Sportlicher Leiter des Bayern-Campus, sagt: „Ljubo ist ein zweikampfstarker Verteidiger mit Gardemaß. Er verfügt über eine große Mentalität, gibt immer alles auf dem Platz für seine Mannschaft. Zudem hat er einen prima Charakter. Wir freuen uns sehr, dass unser Scoutingteam um Kaderplaner Florian Zahn diesen Wechsel mit viel Nachdruck realisieren konnte und Ljubo an den Campus wechselt.“

Lese-Tipp

Zwei Interessenten für Bayerns Herold

Puljic zählt in Kroatien zu den vielversprechendsten Talenten des Landes. Für Osijek läuft der 16-Jährige bereits in der U19 auf, in München ist er vorerst für die B-Jugend eingeplant. Auch in der kroatischen U17-Nationalmannschaft misst sich der Youngster seit geraumer Zeit mit älteren Jahrgängen. Das war auch Borussia Dortmund nicht entgangen. Der BVB zog im Rennen mit den Bayern nun aber den Kürzeren.