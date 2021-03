ManCity - Gladbach: Die Aufstellungen

Marco Rose steht mit Borussia Mönchengladbach vor einer Mammutaufgabe im Champions League-Achtelfinale. Mit einer 0:2-Hypothek aus dem Hinspiel gastieren die Fohlen bei Manchester City, das bis zuletzt noch 21 Pflichtspiele in Folge gewinnen konnte.

Aufgegeben hat sich der Bundesligist trotz der derzeitigen Krise nicht. Rose mischt seine Startelf kräftig durch und bringt unter anderem Breel Embolo, Denis Zakaria und Jonas Hofmann von Beginn an. Pep Guardiola rotiert hingegen ein wenig in der Offensive. Bernardo Silva startet in der Sturmspitze, flankiert von Riyad Mahrez und Phil Foden.

Die Aufstellungen

Manchester City

Borussia Mönchengladbach