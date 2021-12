Agyemang Diawusie von Dynamo Dresden steht offenbar vor einem Wechsel in die Türkei. Wie der ‚Sportbuzzer‘ berichtet, zeigt Samsunspor aus der zweiten Liga Interesse an der Verpflichtung des 23-Jährigen.

Bei Dynamo kommt der Flügelspieler bislang nicht in Tritt. Lediglich sieben Kurzeinsätze verbuchte Diawusie in Liga zwei und dem DFB-Pokal in der laufenden Spielzeit.