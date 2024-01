Hohe Kaufoption: Alcaraz zu Juve

Juventus Turin hat die Verpflichtung von Carlos Alcaraz (21) eingetütet. Die Alte Dame leiht den Mittelfeldspieler bis zum Saisonende gegen eine Gebühr von 3,7 Millionen Euro vom FC Southampton aus. Durch mögliche Boni können 1,9 Millionen Euro hinzukommen. Mit dem englischen Zweitligisten wurde außerdem eine Kaufoption vereinbart, die 49,5 Millionen Euro beträgt.

Erst vor einem Jahr war Alcaraz für knapp 14 Millionen Euro vom argentinischen Racing Club zu Southampton gewechselt, im Sommer folgte der Abstieg in die zweite Liga. Der Rechtsfuß, im Mittelfeld und auch in der Offensive flexibel einsetzbar, steht in England noch bis 2028 unter Vertrag.