Bestätigt: Mané im WM-Kader

Wie erwartet steht Bayern Münchens Sadio Mané trotz seiner Verletzung im senegalesischen WM-Kader. Der Verband gab am heutigen Freitag sein offizielles Aufgebot für das Turnier in Katar bekannt. In München ist man nicht glücklich über Manés Nominierung, beim Senegal hofft man, dass der 30-jährige Angreifer zu einem späteren Zeitpunkt der WM noch eingreifen wird. Die Afrikaner wollen traditionelle Heilungsmethoden einsetzen.

Angeführt wird Senegals Kader von Kapitän Kalidou Koulibaly (31/FC Chelsea), auch RB Leipzigs Abdou Diallo (26) ist dabei. Die Mannschaft von Trainer Aliou Cissé, der am heutigen Freitag seinen Vertrag verlängert hat, trifft in Gruppe A auf die Niederlande, Gastgeber Katar und Ecuador.

Update (11:34 Uhr): Cissé sagt über die Mané-Nominierung: „Ich habe es bevorzugt, ihn im Kader zu halten. Wir hatten eine solche Situation bereits mit Ismaila Sarr vor dem Afrika-Cup 2022 und wussten gut damit umzugehen. Sadio ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, also ist es wichtig, seinen Heilprozess weiterhin zu verfolgen in der Hoffnung, dass es in zwei oder drei Wochen besser sein wird.“