Balotellis Glück bei Demirspor: Das Enfant terrible wird erwachsen

Adana Demirspor mischt derzeit die Süper Lig auf. Nach 27 Spieltagen liegt der Aufsteiger aus der Millionenstadt Adana sensationell mit 45 Punkten auf Platz fünf und konkurriert mit Größen wie Basaksehir und Fenerbahce um die Europapokalplätze. Mittendrin: Mario Balotelli.

Während der 31-jährige Angreifer noch in der vergangenen Saison beim italienischen Zweitligisten AC Monza – auch verletzungsbedingt – den Eindruck machte, kurz vor der Fußballerrente zu stehen, spielt er bei Demirspor eine zentrale Rolle.

Unter der Aufsicht seines italienischen Cheftrainers Vincenzo Montalla steuerte Balotelli in 24 Einsätzen elf Tore und fünf Assists bei. Damit übertrifft er die Quoten seiner vorherigen drei Klubs (Monza, Brescia Calcio und Olympique Marseille) bei weitem. Erfolgreicher war der Italiener letztmalig in der Spielzeit 2017/18, damals noch in Diensten des OGC Nizza.

Rückkehr in die Nationalmannschaft

Balotellis Renaissance im türkischen Südosten hat das ewige Talent auch wieder in den Kreis der italienischen Nationalmannschaft gespült. Ende Januar wurde der 31-Jährige erstmals seit 2018 für die Squadra Azzurra nominiert.

Nationaltrainer Roberto Mancini wollte für das Trainingscamp Ende März nicht auf Demirspors Leistungsträger verzichten. Der 57-Jährige trainierte Balotelli jeweils bei Inter Mailand und auch bei Manchester City und kennt dessen sportlichen Vorzüge – sofern sich das Enfant terrible sich ausschließlich auf den Fußball konzentriert.

Wandlung zum Musterprofi?

Dies ist bei Demirspor offenbar der Fall. Wie Yakup Cinar, Journalist bei der türkischen Sporttageszeitung ‚Fanatik‘ gegenüber unserer französischen Partnerredaktion Foot Mercato erklärt, hat sich Balotellis Einstellung deutlich gewandelt: „Balotelli zeigt, dass er hierhergekommen ist, um Fußball zu spielen, seine Leistungen in der Süper Lig sind gut.“ So gut, dass sich auch wieder größere Klubs mit dem Angreifer beschäftigen.

„Außerhalb des Spielfelds wird nicht viel über ihn gesprochen. Ich kann sagen, dass er im Moment der disziplinierteste und engagierteste Spieler in der Mannschaft ist. Wir hatten erwartet, dass Balotelli außerhalb des Spielfelds mehr von sich reden machen würde“, so Cinar weiter. Es scheint, als habe der ewig Getriebene sein spätes Glück gefunden.