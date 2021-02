BVB vorerst ohne Bürki

Borussia Dortmund muss in den kommenden Tagen auf Roman Bürki verzichten. Wie die Schwarz-Gelben mitteilen, wird der 30-jährige Schlussmann „in den kommenden zehn bis 14 Tagen nicht zur Verfügung stehen“. Damit fehlt der Schweizer auch im anstehenden DFB-Pokalspiel gegen den SC Paderborn (Dienstag, 20:45 Uhr).

Unter der Anzeige geht's weiter

Bürki hatte sich in der vergangenen Woche während des Mannschaftstrainings an der Schulter verletzt. Am Wochenende gegen den FC Augsburg (3:1) stand sein Vertreter Marvin Hitz zwischen den Pfosten.