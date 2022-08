Schweinsteiger übernimmt in Osnabrück

Tobias Schweinsteiger tritt seinen ersten Job als Chefcoach an. Der 40-Jährige übernimmt mit sofortiger Wirkung beim Drittligisten VfL Osnabrück. Schweinsteiger, seit zwei Jahren Co-Trainer beim 1. FC Nürnberg, folgt bei den Niedersachsen auf Daniel Scherning, der zu Arminia Bielefeld gewechselt ist.

VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh freut sich auf „einen ambitionierten Cheftrainer […], der über eine Menge Erfahrung aus verschiedenen Positionen in unterschiedlichen Vereinen verfügt.“ Schweinsteiger erklärt: „Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, möglichst zeitnah wieder als Cheftrainer arbeiten zu wollen. Die Gespräche mit den VfL-Verantwortlichen waren nicht nur zwischenmenschlich, sondern vor allem auch inhaltlich richtig gut. So ist der Entschluss in mir gereift, die Herausforderung beim VfL unbedingt annehmen zu wollen.“