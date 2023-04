Bayern-Demonstration beim Tuchel-Debüt | Horror-Noten für den BVB

Der neue Bayern-Trainer Thomas Tuchel setzte auf lange Bewährtes im 4-2-3-1-System. In der Münchner Findungsphase begann der BVB mutig und mit leichten Feldvorteilen, ehe Gregor Kobel sein Team per Lapsus auf die Verliererstraße brachte (13.). Die Bayern spielten sich fortan mit einfachen, aber effektiven Mitteln in einen Rausch. Thomas Müller erhöhte per Doppelpack (18., 23.). Und auch im weiteren Verlauf bis zur Pause gehörten alle Großchancen den Bayern.

Im zweiten Durchgang drückte der Rekordmeister zunächst weiter aufs Gaspedal und kam zügig zum 4:0 durch Kingsley Coman (50.). Anschließend spielten die Bayern einige vielversprechende Situationen fahrlässig aus. Dortmund – eigentlich längst geschlagen – bäumte sich nochmal auf und betrieb durch einen Elfmeter von Can (72.) und ein Trudel-Tor von Donyell Malen (90.) noch Ergebniskosmetik.

Torfolge

1:0 Kobel (13./Eigentor): Komplett kurioses Tor: Upamecano spielt einen als Pass auf Sané gedachten langen Ball Richtung Strafraum. Kobel kommt raus und will vor dem Strafraum klären, trifft das Leder aber nicht richtig und so trudelt der Ball ins Tor.

2:0 Müller (18.): Eine einstudierte Eckenvariante findet de Ligt, der auf den zweiten Pfosten köpft. Dort steht Müller goldrichtig und trifft aus Nahdistanz mit der Körpermitte – 2:0.

3:0 Müller (23.): Einen recht harmlosen Fernschuss von Sané wehrt Kobel vor die Füße von Müller ab, der sein zweites Abstaubertor des Tages erzielt.

4:0 Coman (50.): Coman verlagert von links nach rechts auf Sané. In Seelenruhe dribbelt der deutsche Nationalspieler ungestört Richtung Mitte und spielt dann einen messerscharfen Steckpass in den Lauf von Coman, der mit links vollendet.

4:1 Can (72.): Gnabry bringt Bellingham ziemlich plump im Strafraum zum Fall. Can tritt an und verwandelt souverän. Sommer ahnt die Ecke, ist aber zu spät.

4:2 Malen (90.): Malen spielt einen schicken Doppelpass mit Guerreiro im Bayern-Strafraum. Sein Abschluss ist wohl eigentlich als Pass gedacht und trudelt am langen Pfosten ins Tor. Sommer wurde zwar irritiert, ist hier aber nicht schuldfrei.

Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt:

69‘ Mané für Choupo-Moting

69‘ Gnabry für Müller

79‘ Musiala für Coman

79‘ Cancelo für Davies

85‘ Gravenberch für Goretzka

Die Noten für den BVB

Eingewechselt:

43‘ Hummels (6,1) für Schlotterbeck

46‘ Malen (5,7) für Brandt

46‘ Özcan (5,9) für Ryerson

60‘ Dahoud (7,4) für Reus

60‘ Moukoko (5,3) für Haller