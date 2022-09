Jones aus Manchester-Kabine geworfen

Phil Jones musste seinen Platz in der Umkleide von Manchester United räumen. Nach der sommerlichen Shoppingtour der Red Devils platzt die 24 Plätze umfassende Kabine auf dem vereinseigenen Trainingsgelände aus allen Nähten. Infolgedessen wurden einige Spieler aussortiert und müssen sich laut der ‚Sun‘ in den Räumen der U23 umziehen. Neben dem 27-maligen englischen Nationalspieler Jones betrifft diese Maßnahme außerdem Axel Tuanzebe (24), Brandon Williams (22) sowie zwei Nachwuchstalente.

Jones, einst Stammspieler in Manchester, hat seit einigen Jahren mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und kommt auf nur fünf Pflichtspieleinsätze in der vergangenen Saison. Ein weiterer Schritt in der Abwärtsspirale des Verteidigers, dessen Vertrag im Sommer 2023 ausläuft.