Kaiserslautern holt Durm

Über den Umweg Relegation gegen Dynamo Dresden konnte der 1. FC Kaiserslautern schlussendlich den Zweitliga-Aufstieg sichern. Nun machen die Westpfälzer den Kader fit für die kommende Saison.

Wie Eintracht Frankfurt offiziell bestätigt, wechselt Erik Durm nach Kaiserslautern. Die Vollzugsmeldung des Zweitligisten mit Informationen zur Vertragslaufzeit steht aktuell noch aus. Beim Europapokal-Sieger stand der 30-Jährige noch bis zum kommenden Jahr unter Vertrag.

In den Plänen der Hessen spielte Durm aber keine Rolle mehr. Auf lediglich sieben Bundesliga-Einsätze kam der Weltmeister von 2014 in der zurückliegenden Spielzeit. Zuletzt schaffte er nicht mehr den Sprung in den Kader.