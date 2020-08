Köln: Sörensen bleibt doch

Der 1. FC Köln plant nun doch wieder mit Frederik Sörensen. Laut dem ‚kicker‘ ist der Leihrückkehrer „zunächst“ als vierter Innenverteidiger eingeplant. Im Anschluss an seinen Urlaub werde Sörensen ins Mannschaftstraining einsteigen.

In der vergangenen Saison war Sörensen an die Young Boys Bern verliehen und zeigte dort ansprechende Leistungen. Dennoch blickten sich die Kölner nach potenziellen Abnehmern um. Interesse bestand in erster Linie bei italienischen Klubs.