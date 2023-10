BVB: Nagelsmann-Deal mehrmals gescheitert

Hans-Joachim Watzke bestätigt in einem Interview, dass er Julian Nagelsmann in der Vergangenheit gerne bei Borussia Dortmund gesehen hätte. Der Geschäftsführer des BVB sagt gegenüber ‚Deutschlandfunk‘: „Wir waren ja schon ab und zu mal so weit vor Jahren, dass ich ihn auch gerne zum BVB geholt hätte. Aber da gab es dann immer eine Person, die dagegen war.“

An wessen Veto eine Nagelsmann-Verpflichtung gescheitert ist, lässt Watzke offen. Ein Engagement des 36-Jährigen bei den Schwarz-Gelben ist nun aber erstmal vom Tisch. Nagelsmann darf sich bis zum Ende der Heim-EM im kommenden Jahr als Bundestrainer beweisen und die Dortmunder sehen sich ihrerseits mit Edin Terzic gut aufgestellt.