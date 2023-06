BVB: Folgt Nmecha auf Bellingham?

Borussia Dortmund treibt die Suche nach einem Nachfolger für Jude Bellingham (19) voran. Edson Álvarez (25) von Ajax Amsterdam soll kommen, wirklich positionsgetreu kann der defensiver orientierte Mexikaner den englischen Mittelfeld-Antreiber aber nicht ersetzen.

‚AZ‘ sowie die ‚Wolfsburger Allgemeine Zeitung‘ berichten ebenso wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ von Dortmunds Interesse an Felix Nmecha. Noch seien die Gespräche zwar noch „nicht weit fortgeschritten“, das Werben der Schwarz-Gelben um den 22-jährigen Mittelfeldspieler vom VfL Wolfsburg aber sei „verbrieft“.

Kurzer Restvertrag

Nmecha, der in dieser Saison den Sprung zur Stammkraft und sogar zum Nationalspieler geschafft hat, entspräche schon eher dem Spielertypus Bellingham. Ähnlich wie der Engländer bewegt sich der Rechtsfuß von Box zu Box, hat zudem Vorzüge im körperlichen wie auch im spielerischen Bereich.

Ein weiteres Plus aus Dortmunder Sicht: Nmecha ist nur noch bis 2024 an den VfL gebunden. Dementsprechend sind die Wölfe unter Zugzwang, wollen sie den Bruder von Stürmer Lukas Nmecha nicht in einem Jahr ablösefrei verlieren. Die Tendenz: Sehr gut möglich, dass sich das BVB-Werben schnell konkretisieren wird.