Leipzig: Saracchi nach Barcelona?

Marcelo Saracchi zieht es offenbar in die Primera División. Einem Bericht der ‚Sport‘ zufolge steht der Linksverteidiger von RB Leipzig vor einem Wechsel auf Leihbasis zu Espanyol Barcelona. Die Verhandlungen seien weit fortgeschritten.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der abgelaufenen Saison spielte Saracchi auf Leihbasis bei Galatasaray. Sein Kontrakt in Leipzig ist noch bis 2023 datiert. Espanyol kehrt in La Liga zurück und plant mit dem Uruguayer hinten links.