Bericht: Bayern nimmt Kontakt zu Zidane auf

Der FC Bayern hat erstmals seit fast neun Jahren drei Pflichtspiele in Folge verloren und droht alle Titelchancen zu verspielen. Thomas Tuchel darf dennoch vorerst im Amt bleiben.

Dass sich die Münchner trotzdem bereits nach Alternativen umsehen, ist klar. Eine Rückkehr von Hansi Flick steht im Raum, laut ‚The Athletic‘ gibt es in der Führungsetage aber auch Zweifel daran, ob der ehemalige Triple-Coach an seine erfolgreiche erste Ära in München anknüpfen könnte. Zu enttäuschend verlief Flicks Zeit als Bundestrainer, zu erschreckend waren die Einblicke aus der Dokumentation über die Nationalmannschaft bei der WM in Katar.

Lese-Tipp

Alonso-Poker: Bayern kommt aus der Deckung

Im Sommer würden die Bayern nach FT-Informationen gerne Xabi Alonso von Bayer Leverkusen als neuen Trainer begrüßen. Doch der Spanier tendiert eher zu einem Wechsel zum FC Liverpool. Das führt nun dazu, dass der FCB einen anderen ganz großen Namen abgeklopft hat: Zinedine Zidane.

Zidane will wieder arbeiten

Der einstige Weltfußballer und Welttrainer ist seit Sommer 2021 ohne Job. Erst vor knapp einer Woche sagte der Superstar aber bei ‚beIN Sports‘: „Es ist immer mein Ziel, wieder Trainer zu werden. Aktuell nehme ich mir mehr Zeit für andere Dinge. Aber das Ziel ist es zurückzukommen.“

Und tatsächlich führt nun eine Fährte nach München. Der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet von einer Kontaktaufnahme des Rekordmeisters zu Zidane. Diese sei bereits vor dem Champions League-Spiel bei Lazio Rom (0:1) am Mittwoch erfolgt. Unklar sei, ob Zidane bereit wäre, sofort einzuspringen.

Nun ist nicht unwesentlich zu erwähnen, dass es ungewöhnlich ist, wenn ein italienisches Blatt zuerst über einen Vorgang zwischen deutschen und französischen Parteien berichtet. Allerdings spielte Zidane einst fünf Jahre lang für Juventus Turin, ist dort eine Ikone. Drähte könnten also noch bestehen.