Ginczek hängt Schuhe an den Nagel

Die Karriere von Daniel Ginczek findet ein Ende. Wie der wuchtige Mittelstürmer mitteilt, hängt er seine Fußballschuhe an den Nagel und kehrt dem Profifußball den Rücken. „Nach 15 Jahren und mehr als 350 Spielen im Profifußball“, sei es nun dafür an der Zeit.

Der 33-Jährige lief zuletzt für den MSV Duisburg in Liga drei auf, konnte den Abstieg der Zebras aber nicht verhindern. 2011 wurde Ginczek mit Borussia Dortmund Deutscher Meister, 2017 wiederholte er dies mit dem VfB Stuttgart. Insgesamt stehen 120 Bundesliga-Partie, 121 Zweitligaspiele, fünf Einsätze in der Europa League und ein Spiel in der Champions League für Ginczek zu Buche. Dabei traf der Torjäger 64 Mal ins gegnerische Tor.