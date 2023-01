Zurück in der Bundesliga: Delaney wechselt nach Hoffenheim

Thomas Delaney feiert sein Bundesliga-Comeback. Der dänische Sechser wechselt mit sofortiger Wirkung vom FC Sevilla zur TSG Hoffenheim. Die Kraichgauer vermelden die bis Saisonende datierte Leihe offiziell. Über eine etwaige Kaufoption machen die Hoffenheimer keine Angaben.

„Thomas hat auf all seinen bisherigen Stationen nachgewiesen, dass er ein echter Leader ist. Er bringt mit seiner Art, Fußball zu spielen und seinen Qualitäten als Führungsspieler wichtige Komponenten mit, die uns zurzeit unter anderem bedingt durch Verletzungen leider etwas abgehen“, erläutert TSG-Direktor Profifußball Alexander Rosen, „durch seine Zeit bei Werder Bremen und bei Borussia Dortmund weiß er genau, wie die Bundesliga funktioniert und was in ihr verlangt wird, um erfolgreich zu sein.“

Delaney sagt: „Ich freue mich, hier in Hoffenheim und wieder zurück in der Bundesliga zu sein. Ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass wir gemeinsam als TSG wieder erfolgreich sind.“

Delaney ist bestens bekannt aus viereinhalb Jahren Bundesliga. Im Januar 2017 vom FC Kopenhagen zu Werder Bremen gewechselt, zog der heute 31-Jährige 2018 zu Borussia Dortmund weiter und erlebte unter Ex-Trainer Lucien Favre seine beste Karrierephase. Die Zeit in Sevilla (47 Spiele) verlief sportlich weniger erfolgreich. Nun der Neustart in Deutschland.