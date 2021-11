Chong beendet dritte Leihe in 2021

Manchester United hat Tahith Chong von seiner dritten Leihe im Kalenderjahr 2021 zurückgeholt. Das gibt der Verein am heutigen Mittwoch bekannt. Chong hatte sich im Training bei Birmingham City verletzt und musste sich einer Leisten-OP unterziehen. Die Reha absolviert der 21-Jährige in Manchester.

Im Sommer 2020 wurde Chong an Werder Bremen verliehen, wo er in der Hinrunde nicht genügend Spielzeit erhielt. Nachdem er den Bundesligisten im Januar vorzeitig verließ, folgte eine Leihe zum FC Brügge. Durchsetzen konnte sich Chong aber erst in Birmingham, wo er in dieser Saison 13 Spiele absolvierte und dabei drei Tore vorlegte.

🚨 @TahithC will return to the club after suffering an injury during his loan spell.



We know you'll come back stronger, Chongy! 💪#MUFC