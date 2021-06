Ukraine mit Lucky Punch ins Viertelfinale

England trifft im Viertelfinale auf die Ukraine. Das Team von Andrey Shevchenko setzte sich im letzten Achtelfinale in Glasgow mit 2:1 nach Verlängerung gegen Schweden durch. Für den Siegtreffer sorgte Artem Dovbyk in der Nachspielzeit der Verlängerung und somit wenige Augenblicke vor einem möglichen Elfmeterschießen. Der Stürmer traf nach einer punktgenauen Flanke von Oleksandr Zinchenko per Kopf gegen dezimierte Skandinavier. Danielson hatte in der 99. Minute die Rote Karte gesehen.

Nach den regulären 90 Minuten stand es leistungsgerecht 1:1-Unentschieden. In der ersten Hälfte hatte Zinchenko mit einem strammen Linksschuss die Führung für die Ukraine besorgt. Der gut aufgelegte Emil Forsberg von RB Leipzig war es, der kurz vor dem Halbzeitpfiff mit einem abgefälschten Versuch aus der zweiten Reihe den Ausgleich erzielt hatte.