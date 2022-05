Mainz: Der Stand bei Niakhaté

Im Transferpoker um Innenverteidiger Moussa Niakhaté (26) ist nicht mit einer zeitnahen Entscheidung zu rechnen. Mainz-Sportvorstand Christian Heidel erläutert in der ‚Bild‘: „Der Markt geht frühestens in ein paar Wochen richtig los. Die Engländer, die alles dominieren, fahren jetzt erst mal in Urlaub.“

In England wurden zuletzt West Ham United, der FC Everton und Newcastle United als Interessenten genannt, eine Anfrage aus Wolfsburg reizte Niakhaté dagegen nicht. Mainz fordert ein Jahr vor Vertragsende dem Vernehmen nach zwölf Millionen Euro Ablöse. Heidel sagt: „Interessenten werden sich an Moussas Berater-Agentur wenden. Wir kommen ins Spiel, wenn das Interesse konkreter wird. Dann werden wir unsere Vorstellungen äußern.“