Bayer 04: West Ham scheiterte mit Kossounou-Angebot

West Ham United blitzte bei Bayer Leverkusen mit einem Angebot über Odilon Kossounou ab. Wie die englische ‚Sun‘ berichtet, legten die Hammers spät in der Transferphase der Werkself eine Leihofferte vor. Da diese aber nur eine Gebühr von einer Million Euro beinhaltete, lehnten die Leverkusener dankend ab.

Kossounou war vor einem Jahr für 23 Millionen Euro vom FC Brügge nach Leverkusen gewechselt. In der aktuellen Saison stand er in bislang nur einem Bundesliga-Spiel in der Startelf. Statt dem 21-jährigen Ivorer holte West Ham schließlich Thilo Kehrer (25/PSG) und Nayef Aguerd (26/Stade Rennes) für die Innenverteidigung.