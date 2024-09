FC Bayern: Coman spricht über Fast-Transfer

Kingsley Coman (28) hat bestätigt, dass ein Abschied vom FC Bayern im Sommer ein konkretes Thema war. „Es gab Vereine in unterschiedlichen Situationen, mit denen wir gesprochen haben. Am Ende habe ich mich entschieden, dass es das Beste ist, zu bleiben“, erklärte der französische Flügelstürmer laut ‚Abendzeitung‘ nach der gestrigen Partie gegen Bayer Leverkusen (1:1).

Heiß war zum Ende der Wechselperiode vor allem die Spur nach Saudi-Arabien. Neymar-Klub Al Hilal war sich mit Bayern auch über eine Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro einig. Coman selbst entschied sich letztlich aber gegen den Schritt in die Wüstenliga. In der neuen Saison kommt Coman erst auf 230 Pflichtspielminuten und zwei Scorerpunkte.