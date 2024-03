In den Top3 der Rekord-Trainer: Streichs emotionales Abschiedsvideo

1995 trat Christian Streich sein erstes Amt beim SC Freiburg an. Über Jobs in der Jugendabteilung wurde er zum Co-Trainer der ersten Mannschaft und schließlich zum Chefcoach. Der 58-Jährige wuchs zur Identifikationsfigur des SCF heran – an der Seitenlinie, aber auch abseits des Platzes.

Im Sommer wird er seinen Herzensklub verlassen – mit dann voraussichtlich 391 Spielen als Cheftrainer. Nur Otto Rehhagel (493) und Thomas Schaaf (480, beide Werder Bremen) kommen auf mehr Bundesliga-Spiele für einen Verein. Streich verabschiedet sich mit einem emotionalen Video.

Streichs Aussagen im Wortlaut

„Liebe Freundinnen und Freunde des SC Freiburg, liebe Fans und alle, die uns mögen, ich möchte euch sehr schweren Herzens mitteilen, dass ich im Sommer meine Tätigkeit als Trainer beim SC Freiburg nicht mehr fortsetzen werde, sondern meine Tätigkeit beende. Ich habe lange überlegt, wir haben lange gesprochen, aber ich glaube, dass nach 29 Jahren jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um neue Energie, neue Leute und neue Möglichkeiten bei uns hereinzulassen.“

„Ich glaube auch, dass unsere Spieler und die Leute drumherum diese neue Energie brauchen. Es war mir schon in der Vergangenheit immer sehr wichtig, dass ich den Zeitpunkt nicht verpasse, an dem ich glaube, dass es Zeit ist zu gehen. Ich hatte hunderte von außergewöhnlichen Erlebnissen. Ich dufte mit meinen Mitstreitern hier die Fußballschule aufbauen. Ich durfte hunderte von Jugendspielern betreuen, aber auch hunderte von Profis, von denen einige hier über die Fußballschule in die Profimannschaft gekommen sind.“

„Dieser Verein ist mein Leben und ich bin außergewöhnlich dankbar für die große Unterstützung und Zuneigung, die ich hier erfahren habe. Ich bin voller Dankbarkeit, dass ich das alles erleben durfte und bedanke mich bei euch ganz herzlich. Wie ihr mich und den Verein unterstützt habt, ist unglaublich. Ich freue mich auf die Zukunft dieses Vereins.“

„Ich bin der festen Überzeugung, dass sehr gute Entscheidungen getroffen werden, damit es in diesem Verein so weitergehen kann, wie es in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten passiert ist – immer vorwärts und immer erhobenen Hauptes. Ein großer Verein, eine großartige Zeit für mich, aber jetzt ist es auch der richtige Zeitpunkt, adieu zu sagen. Ich danke euch von Herzen, wünsche euch alles Gute und viele tolle Spiele mit diesem außergewöhnlichen Verein. Dankeschön.“