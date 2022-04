Beier über 96-Verbleib: „Spricht nichts dagegen“

Maximilian Beier kann sich einen Verbleib bei Hannover 96 über die aktuelle Saison gut vorstellen. „Es spricht jedenfalls nichts dagegen, mein Berater verhandelt das aber alles aus“, sagt der 19-jährige Angreifer im Gespräch mit dem ‚Sportbuzzer‘. Bis Saisonende ist Baier noch von der TSG Hoffenheim ausgeliehen. In Hannover entwickelt sich der U20-Nationalspieler prächtig.

Unter der Anzeige geht's weiter

In 27 Pflichtspielen erzielte der Rechtsfuß sechs Treffer und bereitete drei weitere direkt vor. Dass Beier bei seinem Stammklub Hoffenheim, wo sein Vertrag noch bis 2024 läuft, ebenso viele Spielanteile erhält, glaubt er nicht: „Ob das in Hoffenheim Sinn macht nach so einer guten Saison mit so vielen guten Spielern, ist aber fraglich. Ich würde wahrscheinlich nur zweite oder dritte Wahl sein oder in der zweiten Mannschaft spielen.“